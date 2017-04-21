إبراهيموفيتش يغيب عن المانيو حتى نهاية الموسم

لندن - الرياضية | Friday, 21 April 2017 - 23:16 pm

سيغيب السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي على الاقل حتى نهاية الموسم، بعد تعرضه لاصابة قوية في أربطة ركبته اليمنى خلال مباراة فريقه مع أندرلخت البلجيكي الخميس في الدوري الأوروبي لكرة القدم، بحسب ما ذكرت الصحف البريطانية الجمعة.



وخضع زلاتان (35 عاما) لفحص بالأشعة فوق الصوتية الجمعة في مانشستر، بعد سقوطه مصابا خلال فوز يونايتد على أندرلخت 2-1 بعد التمديد في إياب ربع نهائي المسابقة القارية الرديفة (1-1 ذهابا).



وأشارت شبكة "سكاي" ان زلاتان سيغيب حتى نهاية الموسم، فيما أشارت "اي اس بي ان" الى انه تعرض لقطع في الرباط الصليبي سيبعده حتى يناير.



وسجل زلاتان 28 هدفا في 46 مباراة بعد قدومه في انتقال حر من باريس سان جرمان الفرنسي.



وبحال خضوع زلاتان لجراحة وبعدها لفترة إعادة تأهيل، سيكون مستقبله مع يونايتد غير مؤكد اذ ينتهي عقده الصيف المقبل.



وأوقعت قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي يونايتد في مواجهة سلتا فيغو الإسباني.