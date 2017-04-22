جروس يحرم الأهلاويين من الراحة

جدة ـ أحمد اللوقان | Saturday, 22 April 2017 - 00:00 am

تحزم بعثة فريق الأهلي حقائبها صباح اليوم السبت، للمغادرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، إذ يلعب الفريق أمام مضيفه بونيودكور الأوزبكي، بعد غد الإثنين، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا.

ورفـــــض السويســـري كريستيان جروس، مدرب فريق الأهلي، منح اللاعبين راحة عن حصة التدريب، أمس الجمعة، وفرض تدريباً استرجاعياً على العناصر التي لعبت اللقاء أمام الفيصلي، الذي جرى في جدة أمس الأول الخميس، وانتهى لمصلحة الأهلي 2ـ1، ضمن الجولة الـ 24 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

في المقابل، خضع باقي العناصر لتدريبات اعتيادية، ركز فيها الجهاز الفني على الجوانب اللياقية.

ويبحث الأهلاويون عن تعزيز حظوظ التأهل إلى دور الـ16 قارياً، إذ يتصدر الفريق مجموعته برصيد ثماني نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن ذوب آهن إصفهان الإيراني، الذي يأتي ثانياً برصيد سبع نقاط.

وواصل إسلام سراج، لاعب الوسط، الجري حول الملعب، ضمن البرنامج التأهيلي من إصابة الكسر في الساق والمفصل، التي تعرض لها مطلع أكتوبر الماضي.

في المقابل، أدى مصطفى بصاص، ومحمد أمان، وفهد حمد تدريباتهم عصراً، بعد قرار إبعادهم عن التدريبات الجماعية، الذي أصدره المدرب كريستيان جروس قبل شهرين.