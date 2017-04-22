الجمباز يناقش برامج المنتخبات

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 22 April 2017 - 00:00 am

ناقش مجلـــس إدارة الاتحاد السعودي للجمباز في اجتماعه الأول، بعد التشكيل الجديد برئاسة أحمد السديــس رئيس الاتحاد، البرنامج الزمني لجميع المنتخبات للموسم الرياضي.

واستعرض المجلس في اجتماعه الذي عقد بمقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض أهم البطولات الخارجية التي ستشارك فيها المنتخبات السعودية وكذلك الأهداف المرجوة من المشاركة في تلك البطولات.

وتطرق الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة إلى التحضيرات الخاصة بــدورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعـة التي تستضيفها أذربيجان خلال الفترة من 12 إلى 22 مايو المقبل.