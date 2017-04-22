الأخضر الشاب على رأس الرابعة والناشئين في الأولى

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 22 April 2017 - 00:00 am

أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018 لكرة القدم التي أقيمت أمس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور المنتخب السعودي للشباب تحت 19 عاماً في المجموعة الرابعة مع منتخبات اليمن وتركمانستان والهند.

وسيستضيف الأخضر التصفيات خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 8 نوفمبر 2017م.

كما أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً المنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع منتخبات أوزبكستان والأردن والبحرين وسريلانكا.

وستستضيـــف السعوديـــة التصفيات خلال الفترة من 16 إلى 24 سبتمبر المقبل.

يذكر أنه من المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً خلال الفترة من 18 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2018م بمشاركة 16 منتخباً من مواليد الأول من يناير 1999م وما فوق، فيما ستقام منافسات كأس آسيا تحت 16 عاماً خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 7 أكتوبر 2018م بمشاركة 16 منتخباً من مواليد الأول من يناير من 2002م وما فوق.

وحضر حمد الصنيع عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم مدير إدارة المنتخبات السنية مراسم القرعة.