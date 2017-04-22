3 كوبيين يدربون قفازات السعودية

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 22 April 2017 - 00:00 am

تعاقد الاتحاد السعودي للملاكمة مع 3 مدربين من كوبا للإشراف على لاعبي الملاكمة في الفئات السنية وهم ميكروس روميرو بطل العالم وبطل أولمبياد أتلانتا لعام 1996 ويوليس ليلا كراسيا وإستبيان أرمونزون. وباشر الثلاثي عملهم بالإشراف على 20 لاعباً في مركز التدريب بالصالة الرياضية في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لمدة ساعتين يومياً بوجود المدرب الوطني علي دهيس. ووقع عمر الغامدي رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة العقد مع الثلاثي الذي سيقوم بمتابعة بطولات الناشئين في الرياض والشباب في القصيم والدرجة الأولى في أبها والبطولة المفتوحة في الرياض، لاختيار أفضل العناصر وصقل مواهبهم تمهيداً لانضمامهم لرياضيي النخبة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية السعودية.