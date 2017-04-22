الخليوي وسقطي في فردية العرب للبولينج

القاهرة ـ حمد الشغرود | Saturday, 22 April 2017 - 00:00 am

انطلقت أمس الجمعة منافسات بطولة كأس العرب الفردية الأولى للشباب للبولينج والتي تقام في المركز الدولي للبولينج في العاصمة المصرية القاهرة وتستمر حتى 24 إبريل الجاري بمشاركة منتخبات السعودية والبحرين والكويت وقطر والعراق والأردن إلى جانب الدولة المستضيفة مصر.

وكانت بعثة المنتخب السعودي قد وصلت للعاصمة المصرية القاهرة مساء أمس الأول وضم الوفد السعودي جايد العتيبي رئيساً للبعثة وياسر أبو الريش مساعداً للمدرب وروبرت مدرباً واللاعبين عبدالرحمن الخليوي والحسن سقطي.

من جانبه أبدى ياسر أبو الريش سعادته بمشاركة المنتخب السعودي في النسخة الأولى من بطولة كأس العرب الفردية للبولينج وأكد أن المنتخب السعودي يشارك بلاعبين بدأ تجهيزهما منذ وقت مبكر من خلال إقامة عدد من المعسكرات الداخلية والمشاركة في بطولة الاتحاد السعودي الفردية العاشرة والتي اختتمت مؤخراً في الرياض.