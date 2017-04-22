القادة ينهي دورة الأمن والسلامة

الرياض ـ علي الحدادي | Saturday, 22 April 2017 - 00:00 am

أنهى معهد إعداد القادة دورة أمن وسلامة المنشآت الرياضية بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين السعودي.

وهدفت الدورة إلى إعداد وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في مجال إدارة المنشآت الرياضية، والرفع من كفاءاتهم وتقديم المفاهيم لأهم الأسس الحديثة بإدارة المنشآت.

وحاضر في الدورة المهندس سلمان النمشان وبدر السعيد والدكتور محمد فقيهي والبريطاني أندرو كوك.

وشملت الدورة محاضرات نظرية في التخطيط الإستراتيجي الرياضي وكيفية تشغيل المنشأة والتعريف بالأسس العلمية الحديثة التي قامت عليها تلك المنشآت والتنسيق الأمني للمباريات ومتطلبات الاتحاد الدولي فيما يخص الأمن والسلامة.