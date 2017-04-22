اتحاد الدراجات يعلن بدء دوري للهواة

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 22 April 2017 - 00:00 am

أعلن المهندس فواز بن محمد أبو طالب المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للدراجات عن تنظيم الاتحاد دوري للهواة بدءاً من شهر سبتمبر المقبل في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية. ويترشح الفائز لطواف السعودية والمشاركة في دوري المحترفين للدراجات.

جاء ذلك خلال ورشة العمـل الأولــى للدراجين 2017 م التي عقدت أمس في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور المهند الزعبي مدير خدمات الاتحادات باللجنة الأولمبية العربية السعودية وحسن بكر البرناوي اللاعب الدولي السابق.

وأكد أبو طالب، أن هذه المبادرة هدفها نشر وتطوير لعبة الدراجات في السعودية واستقطاب الكفاءات الفنية للمنتخبات السعودية لدعم خطة الاتحاد لذهب 2022.