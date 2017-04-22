منتخب التايكوندو رابع آسيا

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 22 April 2017 - 00:00 am

حقق المنتخب السعودي للتايكوندو المركز الرابع في بطولة آسيا للشباب، التي اختتمت فعالياتها أمس الجمعة في كازاخستان.

وحقق المنتخب 5 ميداليات في البطولة عن طريق اللاعبين محمد بلالي في وزن 51 وعبدالله القعود في وزن 55، وعبدالله القرني في وزن 68 وعلي مبروك في وزن 78 وهشام الدوخي في وزن 59.

واستطاع المنتخب السعودي تخطي منتخبات لها ثقلها على المستوى الآسيوي كالصين، حتى نجح في احتلال المركز الرابع خلف منتخب كوريا الجنوبية الذي حقق المركز الأول والمنتخب الإيراني الذي حل صيفاً وكازاخستان المستضيف ثالثاً.

من جانبه، بارك العقيد ركن شداد العمري رئيس اتحاد التايكوندو للأبطال هذا الإنجاز خاصة أنه تحقق من لاعبين صغار في السن.