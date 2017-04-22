اختتام مؤتمر مستجدات إصابات الملاعب
الرياض ـ علي الحدادي | Saturday, 22 April 2017 - 00:00 am
نظم قسم جراحة العظام بكلية الطب بجامعة الإمام عبدالرحمــن بــن فيصل بالدمام بالتعاون مع الاتحاد السعودي للطب الرياضي مؤتمر المستجدات في إصابات الملاعب بمفصل الركبة واستمر لمدة يومين برعاية الدكتور عبدالله بن محمد الربيش مدير الجامعة.
وشمل المؤتمر محاضرات عن أخطر إصابات الركبة واستعراض أحدث طرق العمليات الجراحية المتبعة في مجال إصابات الركبة مثل إصابة الرباط الصليبي، وآخر طرق وبرامج التأهيل لإصابات الركبة.
وفي نهاية المؤتمر أهدى رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي درعاً تذكارية للدكتورة دلال بوبشيت رئيسة قسم جراحة العظام بكلية الطب وأخرى للدكتور حسن نوري رئيس اللجنة المنظمة.