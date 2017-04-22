رفع محمد النحيت، حكم الدرجة الأولى، تقريراً مفصلاً للجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تجاه ما أسماه مخالفة ارتكبها محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، خلال مواجهة فريقي التعاون والخليج، التي جرت أمس الأول الخميس في بر