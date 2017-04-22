تدشين فعاليات نادي يونايتد في المدينة

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Saturday, 22 April 2017 - 00:00 am

دشن المهندس خالد بن حسين الشهراني مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة فعاليات نادي يونايتد في محطة سكة حديد الحجاز بالمنطقة.

ويأتي انطلاق هذه الفعالية متوافقاً مع روزنامة فعاليات المدينة المنورة عاصمة السياحة لعام 2017م، التي تشرف عليها هيئة سياحة المدينة المنورة.

ويعمل نادي يونايتد المعتمد من الهيئة العامة للرياضة والمؤسس في عام 1435ـ 2014 بمدينة جدة على تعزيز المواهب من خلال المشاركات الفعالة للنادي في مختلف مناطق السعودية وتنميتها وتطويرها، ويبلغ عدد أعضاء النادي حتى الآن حوالي 700 عضو على مستوى السعودية.