مارادونا والرئيس الارجنتيني يهنئان دياز على إنجاز الهلال

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 22 April 2017 - 13:49 pm

تلقى الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونجله إيمليانو تهنئة خاصة من اسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو ارماندو مارادونان بمناسبة التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين.



واكد دياز وفقاً لصحيفة "إنفوباي" الأرجنتينية أن مارادونا هاتف إيمليانو مساعده في الجهاز الفني لفريق الهلال ، وقال : الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري قام بالاتصال بنا ويجب أن أشكره دوماً على أنه يتذكرني دوماً.".



وشدد دياز على أنه سعيد في الوقت الحالي مع فريق الهلال، رافضاً التعليق على الشائعات التي ربطته بتدريب المنتخب الأرجنتيني.



الجدير بالذكر أن دياز قاد فريق الهلال لتحقيق لقب دوري المحترفين السعودي لثالث مرة في تاريخه ليصبح الهلال أكثر الفرق تتويجاً بلقب دوري المحترفين.