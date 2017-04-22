الهلال يتدرب صباح اليوم ويغادر عصراً إلى مسقط

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 22 April 2017 - 14:01 pm

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للتدريبات صباح اليوم السبت بعد الراحة التي منحها دياز للاعبين امس الجمعة عقب الفوز على الشباب أمس الأول في الجولة رقم 24 من منافسات دوري جميل للمحترفين.



وأدى اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الشباب تدريبات استشفائية صباح السبت بينما أدت البقية مراناً اعتيادياً تركز على الجوانب الفنية.



واختتم المران بتدريبات مخصصة للمدافعين والمهاجمين، بينما لم يشارك اللاعب محمد الشلهوب في المران إثر تعرضه لنزلة معوية، بينما واصل ياسر القحطاني وياسر الشهراني وسالم الدوسري ومجاهد المنيع برامجهم التأهيلية والعلاجية.



وستغادر بعثة الهلال عصر اليوم السبت إلى مسقط استعداداً للقاء بيروزي الإيراني الاثنين في دوري الأبطال الآسيوي.



الجدير بالذكر أن الهلال توج بطلاً لدوري جميل للمحترفين يوم الخميس بالفوز 2-1 على الشباب لحساب الجولة رقم 24.