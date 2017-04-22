الأهلي يمدد عقد فيتفا حتى 2019

جدة - الرياضية | Saturday, 22 April 2017 - 14:44 pm

جدد مجلس إدارة نادي الأهلي عقد محترف الفريق الأول لكرة القدم اليوناني يوانيس فيتفاتزيديس حتى العام 2019 .

وعبر فيتفا عن سعادته بالتجديد للأهلي ، مؤكدا انه وجد الاستقرار مع الاهلي خلال الموسمين الذين أمضاهما فيه والتي توجت بالدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر ، متمنياً أن يحقق مع زملائه اللاعبين المستويات والنتائج التي ترضي جماهير الأهلي مستقبلاً.



وينتظر أن يصل الدكتور يان وكيل اللاعب للمملكة خلال الأسبوعين المقبلين لاتمام بعض الإجراءات اللازمة وفقاً لأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، ونظام مطابقة الانتقالات الدولية TMS.