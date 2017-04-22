بيل جاهز لخوض الكلاسيكو

مدريد - الفرنسية | Saturday, 22 April 2017 - 15:30 pm

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم اليوم السبت ان جناح فريقه الدولي الويلزي غاريث بايل تعافى من اصابة في ربلة الساق وجاهز لخوض الكلاسيكو الاحد ضد برشلونة حامل اللقب.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي: "بايل سيكون معنا، سترون جيدا الفريق الذي سنشركه".



وكان بايل تعرض الى اصابة في ربلة الساق اليمنى في المباراة ضد بايرن ميونيخ الالماني في 12 ابريل الحالي في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا واضطر الى ترك الملعب في الشوط الثاني.



وغاب بايل التي كانت اصابة قريبة من كاحل قدمه اليمنى حيث اجرى عملية جراحية ابعدته نحو 3 اشهر في الشتاء، عن المباراتين ضد سبورتينغ خيخون في الدوري المحلي السبت الماضي وبايرن ميونيخ (4-2 بعد التمديد) الثلاثاء في اياب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة.



وتشكل عودته خبرا سارا لمدرب النادي الملكي الفرنسي زين الدين زيدان الذي بات بامكانه الدفع بالثلاثي "بي بي سي" بايل والفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي كريستيانو رونالدو الاحد ضد برشلونة في ملعب سانتياغو برنابيو.



في المقابل، سيستمر غياب المدافع الدولي البرتغالي بيبي بسبب اصابة في أضلعه، فيما استأنف المدافع الدولي الفرنسي رافايل فاران تدريباته الجماعية مؤخرا عقب تعافيه من اصابة في الفخذ بيد ان زيدان لم يوجه له الدعوة لمباراة برشلونة.

ويتصدر ريال مدريد الساعي الى اللقب الاول منذ 2012، الترتيب برصيد 75 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد سلتا فيغو، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب قبل الكلاسيكو الحاسم.