الصالح يكمل ترتيبات معسكر الأخضر في أديلايد الأسترالية

أديلايد - الرياضية | Saturday, 22 April 2017 - 15:59 pm

أنهى زكي الصالح مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ومساعد مدرب المنتخب رول كومانس كافة التحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب السعودي في مدينة أديلايد الأسترالية ، استعداداً لمواجهته القادمة التي ستجمعه بنظيره منتخب أستراليا في الثامن من شهر يونيو بعد التأكد من كافة عوامل النجاح التي تتوفر في مقر المعسكر.



وأمن الصالح على ملعب التدريبات الذي سيحتضن جميع الحصص التدريبية الخاصة بالأخضر طوال فترة المعسكر، والتأكد من جاهزية الأرضية وتناسبها مع أرضية ملعب المباراة ، كما اجتمع بممثلي الاتحاد الأسترالي لكرة القدم لمناقشة البرنامج الزمني، والتحضيرات الخاصة بالمواجهة ، فضلاً عن اجتماع بمدير ملعب أديلايد أوفال مسرح مواجهة المنتخبين ، وتم التعرف على التعليمات الخاصة بالملعب، وكذلك البرنامج الزمني الخاص بالحصة التدربية للأخضر التي تسبق اللقاء والتنظيمات الخاصة بتنقل المنتخب من مقر معسكره إلى ملعب المباراة ووضع خطة لذلك وتحديد المقاعد الخاصة بالجماهير السعودية، التي ستحضر للقاء دعماً للأخضر.



واجتمع الصالح وكومانس أيضاً الاجتماع بمسؤولي مطار أديلايد الدولي للوقوف على التعليمات الخاصة بالمطار وتقديم البرنامج الزمني لوصول ومغادرة الأخضر من أجل أن تخطى البعثة بكافة التسهيلات الممكنة وذلك بحضور مسؤولي سفارة خادم الحرمين الشريفين في أستراليا مع التأمين على حضور الطلبة السعوديين لمساندة الأخضر في المباراة.



وشكر الصالح القائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين في استراليا مشعل الروقي وممثل السفارة خضر صالح، على حسن الاستقبال وتقديمهم كافة التسهيلات التي أسهمت في نجاح الزيارة مع اكتمال تجهيزات معسكر المنتخب بطريقة مثالية تساهم في نجاحه.