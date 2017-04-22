التعاون يختتم إعداده للوكوموتيف ويُغادر إلى طشقند

بريدة - الرياضية | Saturday, 22 April 2017 - 16:49 pm

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون استعداداته لمواجهة مضيفه لوكوموتيف الاوزبكي وذلك بتدرب صالة ومسبح ظهر اليوم بقيادة جوميز المدير الفني للفريق .



وتواجد في العيادة الطبية الثلاثي طلال عبسي وإبراهيم الزبيدي وأحمد الزين حيث يواصل الأول برنامجه التأهيلي من إصابة الركبة فيما يعاني الثاني من شد في العضلة الأمامية فيما تواجد الزين بسبب تمدد في عضلة الفخذ الخلفية.



وتناول اللاعبون طعام الغداء بمقر النادي قبل المغادرة إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز استعداداً للسفر لدولة الأمارات على أن تغادر البعثة صباح الغد إلى العاصمة الأزوبكية طشقند، وذلك لمواجهة لوكوموتيف الأوزبكي الثلاثاء المقبل لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا2017.