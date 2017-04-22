دوري الشباب: النصر يوقف زحف الهلال ويؤجل تتويجه باللقب

الرياض - الرياضية | Saturday, 22 April 2017 - 18:08 pm

أجل فريق درجة الشباب بنادي النصر تتويج نظيره الهلال بلقب الدوري هذا الموسم بعد الفوز الذي حققه عليه مساء اليوم السبت بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بملعب النادي إلى الجولة الأخيرة.



تقدم النصر بداية عن طريق متعب الحماد عند الدقيقة 7 من الشوط الأول ، ومع بداية الشوط الثاني استطاع الهلال أن يتعادل عن طريق مدافع النصر خطأ في مرماه قبل أن يسجل النصر الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من زمان المباراة عن طريق عبدالرحمن الشنار .



بهذه النتيجة وصل النصر للنقطة 46 في المركز الثاني فيما بقي الهلال في صدارة الدوري بـ 47 نقطة.



وسيلعب الهلال في الجولة المقبلة والأخيرة أمام أحد في المدينة المنورة فيما سيواجه النصر نظيره نادي الأهلي في جدة.



وعلى نفس الجولة فاز الاتحاد على القادسية بهدف دون مقابل عن طريق عمر الجدعاني ليصل الى النقطة 30 في الترتيب الرابع فيما بقي القادسية على نقاطه الـ 24 في المركز السادس.



وفي للقاء الذي جمع الشباب بالأهلي حقق الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف وجاءت عن طريق مهند فريج ، صافي الزقرتي ، فيما سجل هدف الشباب اللاعب عبدالله الحمدان، بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 24 في المركز السابع، فيما بقي الشباب في المركز الثالث 43 نقطة.