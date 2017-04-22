أحد يتجاوز "وج" ويستعيد صدارة دوري الأولى

الرياض - الرياضية | Saturday, 22 April 2017 - 18:34 pm

استعاد نادي أحد صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه على وج بنتيجة 5 / 2 خلال اللقاء الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بتبوك في ختام مباريات الجولة الـ28 من الدوري، وبهذه النتيجة رفع أحد رصيده إلى 47 نقطة وبفارق نقطة عن الفيحاء الثاني، فيما تجمد رصيد وج عند 29 نقطة في قاع الترتيب.



فيما انتصر القيصومة على ضيفه الجيل بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، وبهذه النتيجة رفع القيصومة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي الجيل على نقاطة السابقة 33 في المركز الثالث عشر.





وفرض التعادل بين العدالة وضمك بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وبهذه النتيجة رفع العدالة رصيده إلى النقطة 32 في المركز الرابع عشر، فيما رفع ضمك رصيدة إلى النقطة 37 في المركز التاسع.