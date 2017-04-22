جماهير عمانية تحتشد في مطار مسقط لاستقبال أبطال الدوري

مسقط - الرياضية | Saturday, 22 April 2017 - 20:39 pm

وصلت مساء اليوم السبت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال عبدالرحمن النمر إلى "مسقط"؛ تحضيرًا لملاقاة نظيره بيروزي الإيراني، في تمام الساعة السادسة من مساء يوم بعد غد الاثنين بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في "بوشر"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم ٢٠١٧م. حيث كان في استقبال البعثة الهلالية مساعد أمين عام النادي الأزرق لشؤون كرة القدم خالد المغيربي إلى جانب سفارة المملكة العربية السعودية في "مسقط"، ومجلس الجمهور الهلالي في "مسقط".



وحظيت بعثة الهلال باستقبال جماهيري كبير حينما حطت بمطار مسقط الدولي قادمة من الرياض وسط حشود جماهيرية من قبل عشاق الهلال في سلطنة عمان.



من جهة أخرى، ينهي الفريق الهلالي تحضيراته لملاقاة بيروزي بمران مغلق في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم غد الأحد على ملعب اللقاء، فيما يعقد الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني وأحد اللاعبين مؤتمرًا صحافيًا بمقر إقامة بعثة الفريق، عند الساعة الـ ٣:١٥ من ظهر يوم الغد، على أن يسبقه الاجتماع الفني للمباراة.