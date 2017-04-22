إصابة إبراهيموفيتش بقطع في الرباط الصليبي

الفرنسية - الرياضية | Saturday, 22 April 2017 - 20:47 pm

أعلن نادي مانشتسر يوناتد الإنجليزي اليوم السبت على موقعه الالكتروني تعرض مهاجمه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش لاصابة خطرة في ركبته، في المباراة التي فاز فيها فريقه الخميس على اندرلخت البلجيكي في اياب ربع نهائي الدوري ألأوروبي "يوروبا ليغ".



وبات موسم اللاعب البالغ 35 عاماً مهدداً، مع زميله المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو الذي تعرض للاصابة في المباراة عينها.



وقال يونايتد: "أظهرت التحقيقات المفصلة للاصابات التي تعرض لها ماركوس روخو وزلاتان ابراهيموفيتش ضرراً كبيراً للاعبين في أربطة الركبة يتطلب آراء متخصصة في الأيام المقبلة".



وتابع: "تقدير الوقت للشفاء سيكون ممكنا فقط بعد تحديد خطط العلاج النهائية إثر هذه المعاينات".