نواف بن سعد يزور المشجع الهلالي ويوجه بتوفير أطباء له

الرياض - الرياضية | Saturday, 22 April 2017 - 21:17 pm

زار الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال مساء اليوم السبت المشجع الهلالي "هاجد السبيعي"، الذي حضر لقاء الفريق الأزرق الماضي أمام الشباب، بعربة نقل المصابين، حيث اطمأن الرئيس الهلالي على صحة المشجع، وعبر عن اعتزازه بتواجده وحضوره، إذ يعد مثالاً للمشجع الوفي.





وقدم رئيس الهلال في نهاية الزياره العضوية الفاخرة من بطاقات موج الهلال "البلاتينية"، كما وجه بتوفير أطباء من برنامج " مساعد الطبي" يرافقونه خلال حضوره لأي مباراة للهلال.