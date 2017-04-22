تشيلسي يقصي توتنهام ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الألمانية - الرياضية | Saturday, 22 April 2017 - 21:13 pm

حجز فريق تشيلسي مقعده في المباراة النهائية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما تغلب على منافسه توتنهام 4 / 2 اليوم السبت في الدور قبل النهائي من البطولة.



وتقدم تشيلسي بهدف سجله ويليان في الدقيقة الخامسة لكن هاري كين أحرز هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 18 قبل أن يسجل ويليان الهدف الثاني له ولتشيلسي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي 2 / 1.



وفي الشوط الثاني، تمكن توتنهام من احراز هدف التعادل في الدقيقة 52 عن طريق ديلي آلي لكن إدين هازارد أحرز الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 75 قبل أن يختتم نيمانيا ماتيتش أهداف تشيلسي في الدقيقة 81.



ويلتقي تشيلسي في المباراة النهائية، مع الفائز من المباراة التي تجمع أرسنال ومانشستر سيتي غداً الأحد.



يذكر أن آخر مرة حقق فيها تشيلسي لقب البطولة كان في موسم 2011 / 2012، علماً بانه حقق اللقب سبع مرات سابقة.



فيما كانت آخر مرة حقق توتنهام فيها اللقب في عام 1991 علماً بانه حقق اللقب ثماني مرات سابقة.