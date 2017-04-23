تتويج بطل الدوري بطاقم تحكيم أجنبي

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 23 April 2017 - 00:00 am

قررت الإدارة الهلالية طلب طاقم تحكيم أجنبي لقيادة مواجهة التتويج الأخيرة، التي ستجمعهم أمام فريق النصر يوم الرابع من مايو المقبل، على الرغم من حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي قبل نهايته بجولتين، إلا أنها أرسلت الطلب إلى أمانة اتحاد القدم أمس السبت.

واستعان الهلاليون في دوري هذا العام بـ14 طاقمًا أجنبيًّا لقيادة مواجهاته في الدوري، الذي حسمه لاعبو الهلال الخميس الماضي بعد التغلب على فريق الشباب في الجولة الرابعة والعشرين بهدفين مقابل هدف، حملت إمضاء السوري عمر خربين والبرازيلي إدواردو، ليصل إلى النقطة 60، وبفارق 9 نقاط عن صاحب المرتبة الثانية فريق الاتحاد.

وسيواجه الفريق الهلالي السبت المقبل فريق الوحدة في مكة المكرمة، قبل أن يختتم مشوار الدوري بمواجهة المنافس التقليدي النصر الرابع من مايو المقبل.