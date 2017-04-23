الخليج يرصد 600 ألف ريال لإسقاط الفتح

الدمام ـ أحمد البريك | Sunday, 23 April 2017 - 00:00 am

طالبت إدارة نادي الخليج لاعبي فريقها الأول لكرة القدم، بالسعي إلى تحسين المستوى والفوز في المباراة المصيرية المقبلة أمام الفتح، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي، وذلك جلال اجتماع مصارحة عقدته أمس السبت مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين.

وأكدت الإدارة أن الفريق ظهر بشكل جيد أمام التعاون، ونجح في العودة بنقطة صعبة أبقت على حظوظه في البقاء في الدوري، مؤكدة أن كل الجهد الذي قاموا به خلال الموسم، سيضيع في حال إخفاق الفريق في تحقيق الفوز على الفتح.

من جانب آخر، رصدت إدارة نادي الخليج مبلغ ٦٠٠ ألف ريال ثمنًا لتجاوز الفتح السبت المقبل، وسينال كل لاعب وعضو في الجهازين الفني والإداري مبلغ ١٥ ألف ريال حال الفوز، وهناك محاولات مع الأعضاء الداعمين لرفع الرقم إلى 20 ألف ريال؛ بسبب أهمية المباراة لهم، التي تعني خسارتهم فيها، الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، في حال فاز القادسية على الاتفاق.