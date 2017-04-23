قدامى الاتحاد.. في متحف الـ 90 عاما

جدة ـ نجيب الجداوي | Sunday, 23 April 2017 - 00:00 am

تختتم فعاليات متحف الـ 90 عاماً بنادي الاتحاد، الذي صمم معمارياً بطراز قديم على طريقة أولى التجمعات السكنية، التي تكونت بعد إزالة سور جدة، اليوم الأحد، بعد أن استمر مدة 16 يوماً، حيث احتوى المتحف على قسمين: الأول تاريخي ويحتوي على معلومات تاريخية موثقة ونادرة عن نادي الاتحاد، والثاني عصري بطراز حديث، تم الكشف فيه عن تواريخ مهمة في مسيرة الـ 90 عاماً.

وتدرس إدارة نادي الاتحاد ممثلة في إدارة الاستثمار بالنادي، مع شركة الريبال المنظمة لفعالية متحف الـ 90 عاماً في مواصلة الفعاليات والتصوير مع الكأس لتشمل العائلات، على أن يتم إقامة فعالية المتحف في موقع آخر في جدة.

ومن المنتظر أن يعقد خالد التميرك مدير الاستثمار بالنادي، اجتماعاً مع الدكتور ناصر الناصري مدير المشاريع بشركة الريبال الجهة المنظمة، وشريك نادي الاتحاد في احتفالات الـ90 عاماً، والفعاليات المصاحبة لها، حيث سيتم الاتفاق خلال الاجتماع على الفعالية المقبلة، وسط ترقب من قبل العائلات لإتاحة الفرصة بالتصوير مع الكأس.

وكان سعيد غراب أقدم لاعب اتحادي حاليًا، تقدم برفقة لاعبي النادي القدامى وهم: عبد الله غراب وعبد الله فوال وسامي شاس وأمين خضري وعبد الله جابر وسليمان الجدعاني وعاطف حمود وطلال سنبل ومحمد دغريري، ومرزوق العتيبي وحسن خليفة وعلاء رواس، أمس السبت، في زيارة إلى متحف الـ 90 عاماً بنادي الاتحاد، حيث حرصوا على التجول داخل المتحف والتقاط الصور التذكارية مع الكؤوس، وبعض الصور التذكارية مع كأس ولي العهد السعودي الذي حققه الفريق أخيراً.

من جانب آخر، من المقرر أن يستأنف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تدريباته غداً الاثنين؛ تحضيراً لمواجهة الفيصلي ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة يوم السبت المقبل، ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة يومين بعد فراغهم من مواجهة الاتفاق أمس الأول، والتي كسبها الاتحاد بنتيجة 4-2.