أستراليا.. تنتظر الأخضر في رمضان

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 23 April 2017 - 00:00 am

أكمل زكي الصالح مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ورول كومانس مساعد مدرب المنتخب، كافة التحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب السعودي في مدينة أديلايد الأسترالية؛ استعداداً لمواجهته القادمة التي ستجمعه بنظيره منتخب أستراليا، التي ستقام في الثامن من شهر يونيو المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى كأس العالم 2018، حيث تم اختيار مقر معسكر المنتخب بعد التأكد من كفاءة كافة الإمكانات التي يمتلكها مقر المعسكر ليساهم في نجاحه، كما تم اختيار ملعب التدريبات الذي سيحتضن جميع الحصص التدريبية الخاصة بالأخضر طوال فترة المعسكر، والتأكد من جاهزية الأرضية ومناسبتها مع أرضية ملعب المباراة.

وتم خلال الزيارة، الاجتماع بممثلي الاتحاد الأسترالي لكرة القدم؛ لمناقشة البرنامج الزمني والتحضيرات الخاصة بالمواجهة، كما تم الاجتماع مع مدير ملعب أديلايد أوفال مسرح مواجهة المنتخبين، وتم التعرف على التعليمات الخاصة بالملعب وكذلك البرنامج الزمني الخاص بالحصة التدريبية للأخضر التي تسبق اللقاء، والتنظيمات الخاصة بتنقل المنتخب من مقر معسكره إلى ملعب المباراة، ووضع خطة لذلك وتحديد المقاعد الخاصة بالجماهير السعودية .