القادسية يقيل أنجوس.. ويستنجد بباصريح

الدمام ـ حماد الدوسري | Sunday, 23 April 2017 - 00:00 am

أقالت إدارة نادي القادسية البرازيلي أنجوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد النتائج السيئة التي لازمت الفريق في الجولات الأربع الماضية، ودخول الفريق مرحلة الخطر مع الفرق المهددة بالهبوط.

وتكفلت إدارة معدي الهاجري براتب شهر واحد شرطًا جزائيًّا من ضمن بنود العقد مع المدرب، كما قررت تكليف المدرب الوطني بندر باصريح مدرب الفريق الأولمبي وجهازه المساعد بإدارة الفريق إلى نهاية الموسم، إذ سيدرب الفريق في مباراة الاتفاق والوحدة ضمن الجولتين المقبلتين من الدوري السعودي للمحترفين.

وتسلم البرازيلي أنجوس، دفة التدريب في النادي الشرقاوي، خلال نوفمبر الماضي، بعد أن استقال من تدريب الفريق الفيصلي، ليحضر خلفاً للمدرب الوطني حمد الدوسري الذي استقال بدوره من تدريب القادسية هو الآخر.

من جانب آخر، يعاود الفريق تدريباته اليوم الأحد على ملعب النادي بعد الراحة التي تمتع بها اللاعبون، بعد الخسارة من الرائد في المباراة السابقة.