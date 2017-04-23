جدة والقصيم يبلغان ممتاز كرة الهدف

بريدة ـ الرياضية | Sunday, 23 April 2017 - 00:00 am

صعد نادي جدة ونادي القصيم للدرجة الممتازة في الموسم المقبل في منافسات كرة الهدف للإعاقة البصرية التي اختتمت أمس ونافس فيها أربعة أندية وهي "القصيم، جدة، الباحة، الشرقية". بعد وصولهم للتصفيات النهائية، والتي استضافها نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالقصيم، وأقيمت المنافسات في صالة بيت الطالب بمدينة بريدة.

وفي نهاية المنافسات، أعلن عضو اللجنة الفنية للعبة وعضو اللجنة البارالمبية محسن الشرقاوي، نتائج البطولة والتي جاء فيها نادي جدة في المركز الأول، ونادي القصيم في المركز الثاني ليصعدا سوياً، للدرجة الممتاز في الموسم المقبل. وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالقصيم الدكتور إبراهيم الضبيب، ومحمد المقيطيب نائب مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة.

وفي نهاية المنافسات قدم خالد المرشود الرئيس التنفيذي لنادي القصيم، شكره لإدارة مركز بيت الطالب بمنطقة القصيم، على استضافتهم المنافسات، وتقديم الدعم المادي والمعنوي ومتابعتهم للمنافسات، مقدماً شكره أيضاً للجنة الحكام والفرق المشاركة، ومهنئاً في الوقت ذاته ناديي القصيم وجدة على صعودهما، وحظاً أوفر لمن لم يحالفه الحظ في التأهل.