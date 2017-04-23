المولد يتوج بكأس نخبة الإسكواش
الرياض ـ الرياضية | Sunday, 23 April 2017 - 00:00 am
حقق محمد المولد لاعب نادي حراء، لقب بطولة السعودية للنخبة للعبة الإسكواش تحت 17 عاماً، وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الاتفاق خلال الفترة من 20-22 من شهر إبريل الجاري، بمشاركة 25 لاعباً يمثلون 9 أندية.
وسلم خالد السعد المدير التنفيذي للاتحاد وسامر الخطيب عضو مجلس الإدارة كأس البطولة والميدالية الذهبية، ومكافأة مالية للاعب محمد المولد، فيما تسلم عبد المجيد أبو رقه صاحب المركز الثاني لاعب نادي الهلال الميدالية الفضية ومكافأة مالية.
ونال زميله عبد الإله أبو رقه صاحب المركز الثالث الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، فيما حصل على المركز الرابع عبد الله المرهون لاعب نادي الصفا، حيث تسلم مكافأة مالية مقدمة من اتحاد اللعبة.