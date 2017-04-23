تختتم فعاليات متحف الـ 90 عاماً بنادي الاتحاد، الذي صمم معمارياً بطراز قديم على طريقة أولى التجمعات السكنية، التي تكونت بعد إزالة سور جدة، اليوم الأحد، بعد أن استمر مدة 16 يوماً، حيث احتوى المتحف على قسمين: الأول تاريخي