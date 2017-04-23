فرق الأحياء تدعم مرابطي الحد الجنوبي

جدة ـ ماجد هود | Sunday, 23 April 2017 - 00:00 am

رفع لاعبو فريق الصفا وأكاديمية وجير لافتة لدعم مرابطي الحد الجنوبي، قبل بدء المباراة المقامة ضمن التصفيات النهائية لبطولة بي كولا ريال مدريد كامبس، على كأس رابطة الأحياء المقامة على ملاعب جامعة الملك عبد العزيز بجدة.

وتضامن لاعبو الفريقين مع الجنود البواسل المرابطين في الحد الجنوبي، من خلال رفع لافتة كتب عليها: اللهم انصر جنودنا وسدد رميهم وثبت أقدامهم، واحفظ بلادنا من كل شر.

وأقيمت أمس الأول ثلاث مباريات، الأولى جمعت بين الاتفاق الشرقي والبلوز، والثانية بين الصفا وأكاديمية وجير، بينما الثالثة كانت بين سمبدوريا وهجر.

واستحق فريق الاتفاق الفوز في المباراة الأولى، بعد أن تغلب على البلوز بثلاثية نظيفة. وبهذا يضمن الاتفاق تأهله لدور الـ 16، بوصفه أول فريق يحجز مكانه.

أما المباراة الثانية التي جمعت بين الصفا وأكاديمية وجير، انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكلا الفريقين.

وفي الثالثة التي جمعت بين فريقي هجر وسامبدوريا، انتهى اللقاء بفوز هجر بهدف وحيد.

وتقام اليوم مباراتان، تجمع الأولى نجوم الكعكي من مكة المكرمة والكواسر الملكي من جدة عند الـ 6.30 عصرًا، بينما يلتقي فريقا شباب البوادي من جدة وهجر السعادة من الأحساء عند الـ 8.30 مساء.