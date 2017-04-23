القادة يختتم دورات أمن المنشآت وإدارة الأزمات والبلياردو

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 23 April 2017 - 00:00 am

اختتم معهد إعداد القادة الذي يعتبر القطاع التدريبي للهيئة العامة للرياضة أمس، ثلاث دورات تخصصية في مجال أمن وسلامة المنشآت وإدارة الأزمات الرياضية، بالإضافة إلى دورة البلياردو، فكانت الدورة الأولى التي تحتوي على محاور عديدة يتم تقديمها من متطلبات الاتحاد الدولي في الأمن والسلامة في الاستادات الرياضية، وأيضاً في المباريات القارية والدولية ونماذج للمنشأة الرياضية المثالية في ذات المجال، قدمها كل من أندرو كوك وسلمان بن نمشان والدكتور محمد فقيهي، كما قدم بدر السعيد دورة عن التخطيط الإستراتيجي الرياضي.

بينما في الدورة الأخرى في الأزمات الرياضية، التي تهدف إلى تزويد المتدربين بالمعلومات الأساسية للأزمات الرياضية وتنمية مهاراتهم، ليكونوا قادرين على إدارة الأزمات في المجال الرياضي بجميع أنواعها، قدمها الدكتور أحمد الفاضل عميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود، والدكتور عبد الإله الصلوي مدير إدارة الترويح والرياضة بجامعة الملك سعود.

كما تم اختتام الدورة الثالثة لمدربي البلياردو التي تحوي عدة محاور رئيسية، وقدمها كل من الكابتن منصور الخنفري والدكتور علي فقيهي والدكتور وائل مسكة والدكتور يوسف قرنوب.

من جهته، أوضح سلطان بن محمد بن سويلم مدير عام معهد إعداد القادة، أن المعهد عازم على توسيع نطاق التدريب الرياضي برؤية حديثة، تتفق ورؤية التطوير الشاملة 2030.