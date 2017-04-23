دياز : الدوري لن يشغلنا عن الهدف الآسيوي

الرياض ـــ الرياضية | Sunday, 23 April 2017 - 14:50 pm

أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على أهمية المباراة التي ستجمع فريقه غداً ببيروزي الإيراني باعتبار أنها هي التي ستحدد الفريق المتأهل للدور القادم من دوري أبطال آسيا .



وقال دياز في المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر اليوم بالعاصمة العمانية مسقط حيث تقام المباراة : نلعب غداً ونحن متصدرون لمجموعتنا وسنسعى لمواصلة الصدارة وكسب النقاط الثلاث ، مشيراً إلى أن تحقيق الفريق لبطولة الدوري لن يؤثر على الأهداف التي رسمها لفريقه في البطولة الآسيوية بل سيكون دافعاً وأمراً إيجابياً للفريق في مباراة الغد .



وأضاف : تحقيق بطولة مثل الدوري تخفف الضغوط على اللاعبين وتدفعهم لتقديم مستويات مميزة في بقية منافسات الموسم .



واستبعد دياز في ختام مؤتمره الصحفي أن تؤثر الغيابات على فريقه في مباراة الغد وقال : لدينا لاعبين مميزين قادرين على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد .



من جانبه وصف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبدالملك الخيبري الذي كان إلى جانب دياز في المؤتمر الصحفي مباراة الغد التي تجمع فريقه ببيروزي الإيراني لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا بالقمة مؤكداً انهم يسعون لتحقيق الفوز وإعلان التأهل رسمياً .