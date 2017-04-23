الهلال يسعى لحسم التأهل أمام بيرسيبولس

الرياض - الفرنسية | Sunday, 23 April 2017 - 15:51 pm

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "متصدر المجموعة الرابعة" الى حسم تأهله الى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم ، عندما يلاقي الاثنين بيرسيبولس (بيروزي) الايراني في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات.

وفي المجموعة نفسها، يأمل الريان القطري في تعزيز موقعه الثاني عندما يلاقي مضيفه الوحدة الاماراتي الباحث عن فوز أول له.



على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، يلتقي الأهلي وبيرسيبولس في إعادة للمباراة الافتتاحية من منافسات المجموعة، والتي انتهت بتعادل الفريقين 1-1.



ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد ثماني نقاط حققها من فوزين (على الريان 2-1 وعلى الوحدة 1-صفر في الرياض) وتعادلين (مع بيرسيبولس والوحدة 2-2 في أبوظبي). ويبتعد الفريق السعودي بفارق نقطة فقط عن الريان (سبع نقاط من فوزين وتعادل وخسارة)، وثلاث عن بيرسيبولس (خمس نقاط من فوز وخسارة وتعادلين).



ويسعى الهلال المتوج قبل أيام بلقبه الأول في الدوري السعودي منذ العام 2011، الى الفوز لضمان تأهله الى دور الـ 16 بصرف النظر عن نتيجة مباراة الريان والوحدة، أو حتى مباراته المقبلة مع الريان في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة.



أما بيرسيبولس فيسعى الى فوز يخلط أوراق المجموعة، ويضعه في موقع المنافس القوي على إحدى بطاقتي التأهل للدور المقبل.



وتعتبر مباراة الاثنين المواجهة الرقم 33 بين الهلال والأندية الايرانية في مختلف البطولات الآسيوية. وفاز الهلال في 13 من هذه المباريات، بينما فازت الأندية الايرانية 12 مرة.



كما ان المباراة ستكون الرقم 12 بين الهلال وبيرسيبولس. وفي تاريخ المواجهات المباشرة، يتفوق النادي الايراني بالفوز أربع مرات، في مقابل ثلاثة انتصارات لمنافسه السعودي.