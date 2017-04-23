جروس : دوري أبطال آسيا مصنف بعد أبطال أوروبا مباشرة

جدة - الرياضية | Sunday, 23 April 2017 - 15:56 pm

أكد كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن أي مدرب يريد الفوز بكل البطولات ، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن المواجهة التي تجمع فريقه ببونيودكور الأوزبكي غداً الاثنين ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.



وقال جروس : فريقي يحتاج الثلاث نقاط لضمان التأهل إلى دور الـ16 ، مشيراً إلى أن دوري أبطال آسيا يأتي في المرتبة الثانية بعد دوري أبطال آوروبا وذلك لقوة الفرق المنافسة".



واختتم: "ليس لدينا إصابات في الفريق، والجميع جاهز للمباراة".