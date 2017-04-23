المسابقات تقدم لقاء التعاون والباطن وتؤخر لقاء الرائد والأهلي

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 23 April 2017 - 16:34 pm

عدلت ادارة المسابقات بالإتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباراتي التعاون والباطن والرائد والأهلي في الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين .



وقدمت اللجنة موعد لقاء التعاون مع الباطن ليقام يوم السبت 29 أبريل في التاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة بدلاً من موعده القديم يوم الأحد 30 أبريل.



ويحتل الباطن المركز الحادي عشر في ترتيب أندية دوري جميل برصيد 25 نقطة ويتنافس مع فرق القادسية والخليج والفتح على الهروب من شبح الهبوط، أما التعاون فيأتي في المركز السابع برصيد 28 نقطة.



وفي الإطار ذاته تقرر أن يلعب الرائد مع الأهلي يوم الأحد 30 أبريل في التاسعة إلا عشر دقائق بدلاً من السبت 29 أبريل.