دوري أبطال آسيا : الأهلي يواجه بونيودكور وعينه على ثمن النهائي

الرياض - الرياضية | Sunday, 23 April 2017 - 18:02 pm

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بونيودكور الأوزبكي غداً لحسم التأهل عن المجموعة الثالثة إلى دور الـ 16 في منافسات الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم .



ويلعب أيضا في نفس المجموعة فريق ذوب اهن الإيراني مع العين الإماراتي . ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين، بفارق نقطة واحدة عن ذوب اهن الإيراني برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة)، ونقطتين عن العين برصيد 6 نقاط من فوز وثلاث تعادلات). ويحتاج الأهلي الذي فاز ذهاباً 2-صفر على بونيودكور في جدة، إلى تكرار فوزه أمام مضيفه غدا ليضمن التأهل رسميا ، بعدما تصدر المجموعة منذ منافسات الجولة الأولى ، لجعل منافسات الجولة السادسة تقتصر على تحديد هوية المتصدر . ويرجح أن تكون مهمة الفريق السعودي سهلة أمام مضيفه الذي خسر مبارياته الأربع في دور المجموعات.



وسجل هجوم الأهلي في الدور الأول حتى الآن ثمانية أهداف وتلقى مرماه خمسة، بينما اكتفى الفريق الأوزبكي بتسجيل ثلاثة أهداف وتلقى تسعة أهداف .



و تعد مباراة الغد بين الأهلي السعودي والفريق الأوزبكي هي المواجهة الثانية بين الفريقين في تاريخهما، كما أنها العاشرة التي تجمع الأهلي بالفرق الأوزبكية ، حيث فاز الأهلي خمس مرات وخسر ثلاث مباريات .



وفي المباراة الثانية، يتطلع العين الإماراتي إلى الفوز على ذوب اهان الإيراني ، حيث أن الخسارة ربما تبعده عن البطولة في حال فوز الأهلي .