اتحاد القدم ومجلس أبوظبي يوقعان عقد استضافة السوبر

الرياض - الرياضية | Sunday, 23 April 2017 - 18:16 pm

وقع الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ومجلس أبو ظبي الرياضي ظهر اليوم الأحد عقد استضافة مباراة كأس السوبر للموسم الرياضي المقبل التي ستجمع بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطل دوري جميل للمحترفين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال شهر يناير المقبل.



ومثّل الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال حفل التوقيع الذي جرى في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض عادل بن محمد عزت، في حين مثّل مجلس أبو ظبي الرياضي الأمين العام عارف العواني، بحضور نائب رئيس الخطوط السعودية للتسويق وإدارة المنتج فهد الجربوع.



وأكد عزت في حديثه على هامش توقيع العقد أن مجلس الإدارة يسعى إلى إبراز القيمة الفنية لكرة القدم السعودية ونشرها على المستوى الخليجي، مبينًا أن استضافة دولة الامارات الشقيقة لمباراة كأس السوبر لها أبعاد كثيرة ليست محصورة في مجال كرة القدم فقط.



وتابع:" نفخر بالعلاقات بين السعودية والامارات والتي تحمل في طياتها الكثير، ونسأل الله أن تكون تجربة إقامة مباراة كأس السوبر في أبو ظبي تجربة ناجحة على كافة المقاييس".



وأردف:" أن المداخيل المالية المتوقعة من إقامة المباراة في أبو ظبي رجحت الكفة لصالح استضافتها في العاصمة الإماراتية عن الخيارات الأخرى المتاحة، سواءً بإقامة المباراة في داخل المملكة أو خارجها".



من جهته أوضح عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي أن المفاوضات لاستضافة مباراة كأس السوبر بدأت منذ وقت مبكر نظراً لأهمية المباراة على مستوى منطقة الخليج ، مبينًا أنهم لن يدخروا جهداً في انجاح التجربة