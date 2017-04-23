روني يسجل ويونايتد يقلص الفارق مع سيتي

رويترز - الرياضية | Sunday, 23 April 2017 - 18:30 pm

هز وين روني الشباك في عودته لتشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية ليفوز فريق المدرب جوزيه مورينيو 2-صفر على مضيفه بيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ويقلص الفارق مع المراكز الأربعة الأولى ويعزز سجله الخالي من الهزائم في الدوري إلى 23 مباراة.



ودخل روني، الذي بدأ مباراة أساسيا لاخر مرة في الرابع من مارس آذار، التشكيلة الأساسية للمرة الثانية فقط في 2017 في غياب المصاب زلاتان ابراهيموفيتش واختار مورينيو جلوس ماركوس راشفورد (19 عاما) على مقاعد البدلاء.



لكن المهاجم الآخر أنطوني مارسيال هو من افتتح التسجيل باستاد تيرف مور في الدقيقة 21 بعدما انطلق من وسط الملعب قبل أن يسجل بشكل جيد بعد تبادل للكرة مع اندير هيريرا.



وأضاف روني الهدف الثاني في الدقيقة 39 من مدى قريب بعد فشل توم هيتون حارس بيرنلي في السيطرة على تسديدة منخفضة من مارسيال.



ويتأخر يونايتد صاحب المركز الخامس الان بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الرابع قبل مواجهتهما باستاد الاتحاد يوم الخميس القادم.