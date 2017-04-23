قبول استقالة التويجري وتأجيل الحكم في قضيتي العويس وعوض

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 23 April 2017 - 19:25 pm

وافق مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على استقالة طارق التويجري مدير إدارة الاحتراف وتكليف الدكتور خالد بن مقرن عضو مجلس ادارة الاتحاد رئيس مجلس عمليات كرة القدم بادارة اللجنة حتى نهاية الموسم .



وحدد المجلس نهاية الاسبوع المقبل موعداً لإصدار القرارات المتعلقة بقضيتي عوض خميس ومحمد العويس وذلك بعد الإطلاع على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالقضية .



وكان مجلس اتحاد القدم قد عقد اجتماعاً اليوم بمجمع الامير فيصل بن فهد الأولمبي برئاسة الدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد .