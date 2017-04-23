أرسنال يقصي سيتي ويطير لمواجهة تشيلسي في النهائي

رويترز - الرياضية | Sunday, 23 April 2017 - 19:57 pm

سيلعب أرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم 27 مايو بعد فوزه 2-1 على مانشستر سيتي عقب وقت إضافي اليوم الأحد بملعب ويمبلي.



وقلب أرسنال تأخره بعدما سجل سيرجيو أجويرو هدفه 30 هذا الموسم مع سيتي في الدقيقة 63 بعد تمريرة طويلة من يايا توري.



وأدرك الإسباني الدولي ناتشو مونريال التعادل بعد تسع دقائق أخرى عقب تمريرة عرضية من أليكس أوكسليد-تشامبرلين.

وفي الدقيقة 11 من الوقت الإضافي، بعد خروج أجويرو مباشرة، سجل أليكسيس سانشيز هدف الفوز.



وعززت النتيجة موقف المدرب أرسين فينجر الفائز باللقب ست مرات في موسم يتمنى العديد من مشجعي أرسنال أن يكون الأخير له مع الفريق اللندني.