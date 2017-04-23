دياز ينتهج تكتيكاً جديداً أمام بيروزي

مسقط - الرياضية | Sunday, 23 April 2017 - 19:20 pm

أغلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم صفحة تحضيراته الميدانية استعداداً لمواجهة نظيره بيروزي الإيراني مساء غد الاثنين على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في "بوشر" ، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2017م.



وتركّزت حصة اليوم التدريبية على الجوانب الفنية التي ابتدأت بتدريبات تكنيكية تلتها عدد من التدريبات الفنية المنوّعة ، واختتمها المدير الفني للفريق الأرجنتيني رامون دياز بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في لقاء الغد.