آل الشيخ : سنصدر لوائح جديدة تلافياً لاختلاف وجهات النظر

الرياض - الرياضية | Sunday, 23 April 2017 - 20:26 pm

وعد طلال آل الشيخ عضو اتحاد كرة القدم المشرف على إدارة التطوير بالاتحاد السعودي بإصدار عدد من اللوائح الجديدة لمعالجة الخلل الواضح في بعض اللوائح الاحترافية والقانونية .



وأكد آل الشيخ الذي كان يتحدث لوسائل الإعلام بعد نهاية الاجتماع الطارىء لاتحاد القدم اليوم الأحد أن نهاية الموسم الجاري سيشهد إصدار لوائح جديدة في مختلف اللجان القانونية والاحترافية تلافياً للوقوع في اختلاف وجهات النظر مجدداً.