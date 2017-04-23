المنشطات تستهدف لاعبي نادي الشباب

الرياض - الرياضية | Sunday, 23 April 2017 - 21:17 pm

حضرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مقر نادي الشباب اليوم الأحد وأجرت "الفحص المستهدف" على 8 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم، الذي شاركوا في المباراة الأخيرة أمام الهلال ضمن الجولة الـ 24 من دوري المحترفين.



وعلى الصعيد الميداني، واصل ثلاثي الفريق الشبابي عبدالوهاب جعفر وعبدالله السبيعي وحسن القيد التدريبات الإنفرادية برفقة مدرب اللياقة، وذلك ضمن برنامجهم التأهيلي.



فيما بدأ الفريق الشبابي تحضيراته الميدانية لمواجهة النصر يوم السبت المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الـ25 من دوري المحترفين السعودي، وكانت البداية بتمارين اعتيادية، عقب ذلك أدى اللاعبون بعض التدريبات الفنية وسط الملعب، وذلك بعد أن قمهم الجابر إلى عدة مجموعات واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.