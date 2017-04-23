عبدالغني يعود للنصر بعد الإجازة

الرياض - الرياضية | Sunday, 23 April 2017 - 21:36 pm

شارك قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حسين عبدالغني في تدريبات الفريق اليوم الأحد استعداداً لمواجهة الفريق المقبلة يوم السبت المقبل أمام الشباب ضمن الجولة الـ 25 من دوري المحترفين السعودي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.



وكان القائد النصراوي غاب عن الفريق في الفترة الماضية، بعد الاجازة الخاصة التي تقدم بها بعد مباراة التعاون ضمن الجولة الـ 23 من دوري المحترفين السعودي.



من جهة أخرى تواجد في تدريبات النصر اليوم اللاعب راكان الشملان، وسيغادر إلى قطر وذلك لاستكمال برنامجه التأهيلي النهائي بعد اصابته بالرباط الصليبي.