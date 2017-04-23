جروس يكتفي بتدريب ترفيهي

أحمد اللوقان | Monday, 24 April 2017 - 00:00 am

اختتم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي أمس، استعداداته للقاء مضيفه فريق بونيودكور الأوزبكي اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وأدى الأهلي مرانه الأخير مساء أمس في ملعب بونيودكور الذي ستقام عليه المباراة، وذلك طبقاً لأنظمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تتيح للفريق الضيف إجراء حصة تدريبية على نفس ملعب المباراة قبلها بـ 24 ساعة.

وقاد السويسري كرستيان جروس مدرب الأهلي الحصة التدريبية أمس، التي فضل أن تكون ترفيهية وخفيفة كالمعتاد قبل المباريات، وشارك فيها جميع اللاعبين الذين غادروا مع البعثة.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الإثنين أيضاً ذوب آهن الإيراني مع ضيفه العين الإماراتي في ملعب فولاذ شهر في أصفهان.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، مقابل 7 نقاط لذوب آهن و6 للعين ولا شيء لبونيودكور.