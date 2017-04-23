هدفنا حصد النقاط الثلاث

جدة ـ أحمد اللوقان | Monday, 24 April 2017 - 00:00 am

أكد السويسري كريستيان جروس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، أن فريقه سيواجه بونيودكور الأوزبكي بحثاً عن حصد النقاط الثلاث.

وقال جروس، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن المباراة: "نحتاج إلى الثلاث نقاط لضمان التأهل إلى دور الـ16، خاصة أننا نسعى للتتويج بالبطولة".

وأضاف: "دوري أبطال آسيا في المرتبة الثانية بعد دوري أبطال أوروبا، وذلك لقوة الفرق والمنافسة العالية"، وتابع :"إذا تجاوزنا مرحلة المجموعات فإن ذلك شيء ممتاز، وخاصة أننا نسعى دائما للانتصارات في كل مباراة نخوضها".

واختتم جروس، تصريحاته بالقول: "ليس لدينا إصابات أو إيقافات في الفريق، ونحن جاهزون تماما للمباراة".