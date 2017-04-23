الفوز يحسم التأهل

أحمد اللوقان | Monday, 24 April 2017 - 00:00 am

يحتاج الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي إلى الفوز على بونيودكور الأوزبكي اليوم ضمن الجولة الخامسة لإعلان تأهله رسمياً إلى دور الـ16 من البطولة دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى في نفس المجموعة والتي تجمع العين الإماراتي وذوب آهن الإيراني.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم 8 مايو المقبل، حيث يلتقي العين مع بونيودكور في ملعب هزاع بن زايد في العين، والأهلي مع ذوب آهن في ملعب ثاني بن جاسم في الدوحة.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الأهلي على بونيودكور 2ـ0 في جدة، وتعادل العين مع ذوب آهن1ـ1 في العين، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الأهلي على ذوب آهن 2ـ1 في مسقط، والعين على بونيودكور 3ـ2 في طشقند.

وشهدت الجولة الثالثة فوز ذوب آهن على بونيودكور 2ـ0 في طشقند، وتعادل الأهلي مع العين 2ـ2 في جدة، وشهدت الجولة الرابعة فوز ذوب آهن على بونيودكور 2ـ1 في أصفهان، وتعادل العين مع الأهلي 2ـ2 في العين.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر مايو المقبل.