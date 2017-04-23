برشلونة يضرب الريال.. ويعتلي قمة إسبانيا

مدريد ـ الفرنسية | Monday, 24 April 2017 - 00:00 am

حسم برشلونة مواجهة الـكلاسيكو المصيرية، وانتزع صدارة الدوري الإسباني من غريمه ريال مدريد بالفوز عليه في معقله 3ـ2 أمس الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين.

ويدين برشلونة بفوزه إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل هدف النقاط الثلاث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد أن كان أيضا صاحب هدف التعادل الأول في الدقيقة 33 بعدما افتتح ريال التسجيل عبر البرازيلي كاسيميرو (28).

وتقدم برشلونة للمرة الأولى في الدقيقة 73 عبر الكرواتي إيفان راكيتيتش، لكن ريال أدرك التعادل عبر البديل الكولومبي خاميس رودريجيز (86) على الرغم من النقص العددي في صفوفه بعد طرد قائده سيرخيو راموس في الدقيقة 77.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة قال ميسي كلمته وسجل هدفه الـ500 بقميص النادي الكاتالوني الذي تصدر بفارق الأهداف قبل 5 مراحل على ختام الموسم، لكن ريال يملك مباراة مؤجلة.

ويأتي الفوز الثمين لبرشلونة بعد أيام معدودة على خروجه من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بتعادله السلبي على أرضه إياباً أمام يوفنتوس الإيطالي الذي فاز ذهاباً في تورينو 3ـ0.