الأسطورة يشعل أفراح العروس

جدة ـ محمد العيدان | Monday, 24 April 2017 - 00:00 am

احتشدت جماهير ناديي ريال مدريد وبرشلونة في مقاهي شارع التحلية بمدينة جدة، لمشاهدة مباراة الفريقين والتي جمعتهما في الجولة الثالثة والثلاثين في الدوري الإسباني الممتاز (الليجا)، على ملعب السانتياجو برنابيو بالعاصة الإسبانية مدريد، والتي انتهت بفوز البرشا 3ـ2.

وكانت الفرحة للمشجع البرشلوني خالد الغامدي، الذي بيّن أن فريقه استحق الفوز والانتصار والحصول على الثلاث نقاط، وقال: "برشلونة على الرغم من أنه كان يلعب خارج أرضة إلا أنه قدم مباراة كبيرة واستحوذ على النصيب الأوفر من المباراة، وأضاع العديد من الفرصة السهلة".

وزاد: "يستحق الأرجنتينـــي ميسي أن يكــون أســطورة برشلونة.. البارحة فعل كل شيء وسجل هدفين جميلين وكان له دور بارز في انتصار الفريق". مبيناً أن الدوري اشتعل بعد فوز برشلونة والتعادل النقاطي بين فريقه وريال مدريد.